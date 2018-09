Instalan el primer burdel de muñecas sexuales dentro de un centro comercial

Aura Dolls. Así se ha bautizado el primer burdel de muñecas sexuales situado dentro de un centro comercial. No es el primer establecimiento de este tipo que existe: en Barcelona abrió el año pasado el primer prostíbulo de España con sex dolls, donde se ofrecían los servicios de Katy, Lily o Leiza. Sin embargo, sí se trata del primer establecimiento de este tipo en Norteamérica.

El 'Aura Dolls' se inaugurará el próximo 8 de septiembre en Toronto (Canadá) y se accederá a través de una entrada privada en un centro comercial. Según cuenta su directora, Claire Lee, "operamos de forma similar a un burdel en los que los huéspedes entran y tienen su propia habitación".

"No tenemos personal allí, solo una cámara. El pago se hace al principio. Entra a la habitación, gasta tu tiempo y vete", cuenta la directora a CityNews. Esto significa que puede que los clientes no se encuentran con nadie durante su visita al burdel, ya que no hay personal. Así, aseguran que la privacidad queda en secreto, solo registrada por las cámaras de seguridad.

Las distintas opciones del cliente se ofrecen en el momento de hacer la reserva. Como era de esperar, hay distintos perfiles: rubias, morenas, con distintas etnias... Los precios del servicio van desde los 80 hasta los 960 dólares, dependiendo del tiempo.

Sin embargo, esta idea no ha gustado a todos los sectores de la población. Los más críticos aseguran que este tipo de servicio favorece la deshumanización de las mujeres, relegándolas a objetos meramente sexuales.