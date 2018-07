Abre en Barcelona el primer prostíbulo de muñecas

Barcelona ha inaugurado hace apenas una semana el primer prostíbulo con muñecas, unas 'sex dolls' que no tienen ningún problema a la hora de satisfacer las necesidades de sus clientes. No, no son hinchables: son de silicona, mucho más realistas.

Katy, por ejemplo, es europea y mide 1,70 de estatura. También está Leiza, africana; y Lily, asiática. Lo único que les diferencia con una mujer real es el interior, porque por fuera tienen la misma anatomía. "Cuentan con cavidad oral, vaginal y anal", aseguran a Gonzoo News. Sin embargo, los lubricantes y preservativos son imprescindibles y obligatorios, a pesar de que se "desinfectan con jabones especiales" después de su uso.

Solo si pides cita previa en su web, podrás saber la ubicación del establecimiento. Así se aseguran discreción total.

Con motivo de la apertura, el local ha puesto en marcha varias ofertas. Una hora con una de estas muñecas serían 120 euros, mientras que por hora y media tendrás que desembolsar 150 euros. En la web están disponibles también otros servicios, como noches enteras o muñecas para compartir en pareja.

El establecimiento dispone también de películas eróticas para entrar en situación a disposición del cliente. ¿Y tú? ¿Lo probarías?