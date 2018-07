Inventan la bebida que emborracha y no produce resaca

Un grupo de investigadores liderado por el profesor David Nutt ha creado una bebida que imita al alcohol sin perjudicar la salud o causar resaca. Además, sus efectos desaparecen con una sola píldora, un derivado de la benzodiazepina, la sustancia de la que se deriva el Valium, pero no es adictiva ni causa el síndrome de abstinencia.

Lo han llamado "Synthohol" y ya ha sido probado por sus creadores durante estas pasadas Navidades; con un sólo vaso habían estado borrachos durante seis horas.

Esta nueva bebida, que no tiene sabor, tiene como objetivo provocar un efecto en los neurotransmisores que tienen que ver con el placer y no aquellos que alteran la percepción o generan adicción.

"No afecta al hígado, corazón, cerebro, estómago, piel o páncreas, no causa cáncer, no tiene calorías por lo que no causa aumento de peso, no es adictivo, y no te hace violento" asegura David Nutt, ex presidente del Consejo del Gobierno sobre el Uso de Drogas del Ministerio del Interior Británico y creador de la bebida.