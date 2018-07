Cinco posturas perfectas para que los hombres mejoren su rendimiento en la cama

¡MUY HOT!

"Nunca antes me había pasado" o "no he tenido un gatillazo en la vida" son frases muy sonadas cuando el sexo no funciona y la mayoría de las veces son mentira. A todos los hombres les ha pasado alguna vez, ¡no engañéis a las mujeres! Si esto te pasa un par de veces no hay por qué preocuparse, pero si los problemas con tu erección son repetitivos... deberías ir al médico.