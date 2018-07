Cinco sitios donde deberías tener sexo al menos una vez en la vida

¡Quedarse con una espinita clavada no es nada bueno! Si todavía no tienes el gusto de tachar todos estos lugares de tu lista, vete pensando en una estrategia para convencer a tu ligue de que tenéis que cambiar la cama por... ¡En el Sextante nos lo cuentan!

Sí, la cama es muy cómoda y accesible. No da problemas. Sin embargo, existen muchos lugares que han despertado la morbosidad de muchas parejas a lo largo de la historia.

La ducha

Una ducha juntos, por ejemplo, despierta la intimidad. El vapor subirá la temperatura, vuestros cuerpos resbalarán por el jabón, los besos serán humedos... ¿Qué más necesitas? La mejor postura para la ducha es de pie, con ella ligeramente inclinada hacia delante.

Playa

Sí, está genial, pero no todo vale. Es el lugar ideal para hacerlo de noche, bajo las estrellas, cuando no haya familias con niños haciendo castillos de arena ni jubilados comiéndose un bocadillo de tortilla. Caminad un poco y meteos por la zona más apartada, donde no haya luz ni tránsito... ¡Será maravilloso!

En el trabajo

El hándicap para este sitio es básicamente encontrar a alguien con quien hacerlo, pero eso de incumplir normas siempre nos ha excitado así que... ¡implica a algún compi y pasad un buen rato!

En un hotel de lujo

Una noche de cinco estrellas despierta la pasión a cualquiera. Es un lugar romántico pero desconocido, porque tiene nuevos espacios que explorar y si el capricho es caro... ¡puede que tengas incluso jacuzzi!

Frente a un espejo

Tranquilo, no es lo mismo que grabarte un vídeo casero, porque no tendrás que soportar ese visionado posterior... que puede ir muy bien, o exageradamente mal. ¡Abandona tus complejos y disfruta de una experiencia extrasensorial!