La joven que vendía su virginidad por 1 millón de euros recibe una oferta mucho mayor

El pasado mes de diciembre Alexandra Khefren escandalizó al Reino Unido al anunciar en el programa de máxima audiencia This Morning que iba a vender su virginidad por un millón de euros.

Esta joven rumana de 18 años confesó que se había inspirado en la película Una Proposición Indecente y que con el dinero quería comprarle una casa a sus padres, que iban a ser desahuciados; y permitirse estudiar en la Universidad de Oxford.

Cuatro meses después la oferta ha superado todas las expectativas. Según ha confirmado la propia agencia de escorts que gestionaba el tema, un empresario de Hong Kong pagará 2,3 millones de euros por desvirgar a la joven y que el encuentro tendrá lugar en Alemania.

