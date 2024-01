Chenoa, sobre su única vez en los Premios Goya: "Rompieron una pareja mía"

La gala de los Premios Goya 2006 llevó a Chenoa a la alfombra roja de la gran fiesta del cine español. La presentadora de Tómatelo menos en serio acudió como acompañante de uno de los nominados y acabó robándole protagonismo.

"Rompieron una pareja mía... en la propia ceremonia", ha contado este jueves en el programa tras la entrevista a la actriz Susana Abaitua. "Estábamos posando y la prensa diciendo: 'No, solo ella, solo ella'. Y dije: 'Si el nominado es él...", ha añadido refiriéndose a Álex González, candidato a Mejor actor revelación por Segundo asalto. "¡Fue una cagada! Yo lo entendí perfectamente".

Chenoa y Álex González, en los Premios Goya 2006.

Su paseíllo por la alfombra roja con el actor, al que conoció rodando un capítulo de Hospital Central en 2004 y con quien empezó una relación en agosto de 2005, fue su única vez en la gala. "No me han vuelto a invitar, pero no hace falta", ha añadido Chenoa, que confirmó el final de su relación con julio de 2006, solo unos meses después de la ceremonia.

Hablando de fiestas y grandes eventos, Andrea Compton ha recordado la gala de los Premios Ídolo en la que todos los influencers acosaban a los camareros en busca de hamburguesas y MarianG ha viajada a Málaga para recordar cuando se le salió una teta en la alfombra roja del festival de cine.

