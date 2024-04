Chenoa valora la primera gala de 'Tu cara me suena 2024': "Juanra Bonet fue una sorpresa"

Tu cara me suena ha regresado a la televisión como el éxito asegurado de los viernes. Raquel Sánchez Silva, David Bustamante , Juanra Bonet,Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago están preparados para imitar a todos los artistas que sean necesarios para ganar la edición.

La primera gala terminó con Julia Medina coronándose como campeona con su imitación de Laura Pausini, aunque el momentazo fue ver a Raquel Sánchez Silva como Nebulossa cantando Zorra.

Este viernes, aprovechando la visita de la anterior ganadora Miriam Rodríguez, Chenoa y la gallega han comentado qué les pareció y ambas han estado de acuerdo que David Bustamente fue el rey del humor imitando a Manuel Turizo. "No me pude mear más, el momento Busta me superó", ha dicho la gallega.

"Creo que es el estreno que más me he reído", ha respondido la presentadora, haciendo referencia a la actuación de Sánchez Silva: "Lo hizo brutal".

O también ha destacado a Juanra Bonet como Bárbara Rey: "Una gran sorpresa fue Juanra Bonet. Se está recreando y va subiendo y subiendo. Hacer eso delante de Bárbara Rey, que es una eminencia, con esas piernas, espatarrao y con un baile muy raro. Bárbara lo animaba y yo le decía que no lo animara".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa