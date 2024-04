Miriam Rodríguez, sobre su disco 'Líneas rojas': "Se mezcla la Miriam de la guitarra con la electrónica"

Miriam Rodríguez visita Tómatelo menos en serio por segunda vez. La ganadora de la última edición de Tu cara me suena se pasó por el bar de Europa FM hace justo un año para hablarnos de su experiencia en el programa de Antena 3, mientras que esta vez ha sido para presentar su tercer disco de estudio Líneas rojas.

El álbum llega después de que la gallega tomara la decisión de hacerse artista independiente y no depender de ninguna discográfica: "He podido hacer lo que me ha dado la gana". Eso sí, también tiene un lado negativo porque ahora "tiene mucho menos dinero en el banco".

No se arrepiente de hacerlo, aunque sí ha confesado que ha sido duro y organizar conciertos o firmas de discos "es más difícil que antes". Como exclusiva, nos ha adelantado que en pocas semanas anunciará un proyecto muy emocionante de cara a 2025.

A diferencia de sus dos primeros discos, Líneas rojas llega para romper con todo y demostrarse a ella misma que puede salir de su zona de confort: "Yo empecé con un disco sintetizado, el segundo muy orgánico y este ha sido experimental. Se mezcla la Miriam de la guitarra con la electrónica".

Así ha influido 'Tu cara me suena' en su nuevo disco

De hecho, haber participado en Tu cara me suena le ha ayudado a "darse cuenta de que podía hacer cosas que pensaba que no podía", como probar distintos estilos musicales menos típicos en ella. Además, ha reconocido que "le ha salvado de muchas cosas".

La exconcursante de Operación Triunfo está viajando por todo el país con su gira y se atreve incluso a bajar con sus fans a cantar. En su último concierto en Alicante, bajó y se dio un golpe en el diente llegando a pensar que "se le había roto".

Como anécdota, nos ha contado el día que un conductor de autobús le pidió que se bajara porque no tenía dinero para el billete. Una chica la reconoció y cuando iba a dejarle el billete, el conductor ya había arrancado de nuevo y ella se quedó bajo.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa