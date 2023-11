Desde cobayas a gusanos: los alimentos más raros que ha comido el influencer Peldanyos

Un poquito de sal, pimienta negra y una dosis de humor y buen rollo. Tómatelo menos en serio se convierte este viernes en un programa gastronómico gracias a la visita de Peldanyos, un influencer conocido por sus consejos y visitas a restaurantes como asesor culinario.

Él mismo confiesa que no tiene (ni necesita estudios en la materia) porque solamente se dedica a probar comida en redes sociales: "No dejo de ser un chaval de 25 años que no ha estudiado nada de esto, así que me da igual comerme macarrones o un plato superelaborado. No tengo un paladar hiperdesarrollado".

Con los años, ha ido ganando mucha fama y es habitual que viaje a otros países a degustar alimentos extraños, aunque las cosas más raras las ha probado en América Latina. La lista es larga y él pone arriba del todo la cobaya, una especie de roedor. No le gustó nada porque "tiene poca carne". "Es como comer piel crujiente", explica Sergio.

O también el gusano suri, un bicho que se suele comer crudo. Él lo hizo al fuego y le terminó sorprendiendo: "Te explotan en la boca".

Casi lo detienen por nudismo en Perú

Peldanyos sabe mucho de alimentos raros, aunque hay uno que tiene miedo de probar: las huevas de hormiga: "Me daría miedo comerlas porque pienso que se abrirán en mi tripa".

¿Tendríamos que comer turrón durante todo el año o solo en Navidad? Sergio lo tiene claro y piensa que es mejor hacerlo solo durante una época del año: "Ahora estamos tan ansiosos por comerlo todo antes que es una locura y ya no disfrutas. Comerlo todo el año le quita el encanto".

Para hablar de su noche legendaria, tenemos que contar un viaje a Perú que hizo con varios amigos. ¡Comió y bebió tanto que terminó malo del estómago! Pero esto no es lo más asombroso que le sucedió en este país, ya que casi lo detienen durante una excursión a Machu Picchu por nudismo.

Se compró un poncho típico y lana y subió con él la montaña. Cuando estaba arriba, tenía tanto calor que se lo quitó porque "le gustaba el rollo naturaleza". "De repente, un guardabosques vino y le dijo 'este es un santuario', le pedí perdón, pero me pidió el pasaporte y me hizo bajar de la montaña. Les dije que no entendía que se hubieran puesto tan chulos", revela.

