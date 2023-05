Joaquín Reyes se convierte en Luis Miguel para hablar de los insultos de su ex: "Me ha llamado el rey cucaracho"

La risa y la música se han fundido en uno con la visita de Luis Miguel, encarnado en Joaquín Reyes, a Tómatelo menos en serio.

El icono conocido como el 'Sol de México' se ha dejado caer por el programa para cumplir el sueño de Chenoa, declarada fan total del cantante. El artista acaba de anunciar su vuelta a los escenarios, una gira en la que ha hecho récord histórico en venta de entradas que se programa después de cuatro años alejado de la música.

Aunque Chenoa lo mira embelesada, a él no le gusta que lo miren a la cara. "Yo soy el sol, y si me miras mucho la cara, te puede dar una insolación, guapa", ha justificado, humilde, el cantautor.

"He vuelto a los escenarios", ha anunciado el intérprete de Hasta que me olvides. El mexicano ha estado cuatro años apartado de los focos (solo los del escenario), en los que le ha dado tiempo a descansar y producir su serie documental en Netflix, en la que, por cierto, hizo un "cameíto" al principio. Chenoa, cegada por la admiración, besaba la pantalla en sus apariciones.

Luis Miguel tiene una buena colección de amores y ligues. Tan larga es la lista que no se acuerda muy bien ni siquiera del nombre de la actual novia, Paloma Cuevas. Sin embargo, la dueña de nuestro bar le ha dado la clave. "¡Claro! ¡Paloma Cuevas!". "La exmujer de tu mejor amigo", le ha recordado la mallorquina.

"Estoy cucú totalmente"

Tratando de reconstruir su historia, ha tenido que sacar papel y boli para hacerse un croquis con su historial amoroso: "P.C' [Paloma Cuevas] era la mujer de... del torero, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Rompieron porque él se fue con la muchachita. Total, que estoy con ella, y muy muy bien. Porque con una de mis ex, que tengo muchísimas, una que se llama Aracely Arámbula, que era sonámbula. ¿Sabéis lo que ha dicho de mí? Me ha llamado el rey cucaracho", ha resumido el intérprete de boleros. "Ha dicho que no me ocupo de los chiquillos".

El Sol de México está enfadado y dolido, así que solo piensa en una cosa: "Tengo una mansión para destrozar, la abro y la destrozo, tiro cosas, doy portazos".

"Estoy cucú totalmente", ha confesado. "Puedes hacer un arreglo y cantar Sigo siendo el rey pero ahora siendo "El rey cucaracho", le ha propuesto ella. A lo que él ha contestado: "Mi vida es un bolero, Chenoa".

Vídeo de la canción 'El Rey', de Luis Miguel.

El encuentro de Luis Miguel y Chenoa en Miami

Resulta que la relación de la jefa y el cantante viene de antes, cuando, en un concierto del mexicano en Miami, Chenoa acudió con toda la artillería para llamar la atención del artista.

"Lloré muchísimo, ¿me viste? Porque yo te miraba y le decía a mi amiga: 'Me está mirando a mí'. Iba con todo el merchandising que había: el pañuelo, la camiseta. Te gritaba y lloraba". Una pena que no diera tiempo al saludo. El cantante tenía una limusina justo delante del escenario y se marchó nada más terminar. "Los conciertos buenos son a los que llego una hora tarde", ha contado él.

Es un aviso para su próxima gira: "Voy a llegar una hora tarde, eso que lo sepan. Que cuenten con eso. Es lo que hace que el concierto dure más".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM.