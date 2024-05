Joaquín Reyes es Fernando Alonso: “Que yo recuerde, no he tenido una relación con Taylor Swift”

Fernando Alonso: “Que yo recuerde, no he tenido una relación con Taylor Swift”

Fernando Alonso se ha venido a Tómatelo menos en serio de la mano de Joaquín Reyes y no ha dejado escapar la conversación con Chenoa y Ventura para tocar unos cuantos temas que rodean al asturiano.

La reciente publicación del álbum The tortured poets department por parte de Taylor Swift y su canción imgonnagetyouback, donde se menciona a los Aston Martin que conduce habitualmente, han disparado las especulaciones en torno a cantante y piloto. “Que yo recuerde, no he tenido una relación con Taylor Swift”, ha indicado el de Oviedo.

Este hipotético nexo con la diva del pop ha servido para enumerar las otras novias conocidas de Alonso e insinuar que sus encuentros son igual de fugaces que el paso de su bólidos. “No vas a estar como las tortugas, que están una tarde”, ha explicado como contrapunto.

Aún así, la comunidad swiftie se ha revolucionado a causa de un oportuno vídeo en TiTtok de Fernando Alonso con imgonnagetyouback de fondo. “¿No crees que es muy feo por tu parte?”, ha preguntado MarianG al piloto.

También ha habido tiempo de comentar los más de once años que lleva Fernando Alonso sin subirse a lo más alto del podio. Un detalle que parece no importarle, ya que, como ha reconocido, su vida “es esto, la competición”.

