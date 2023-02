Joaquín Reyes es Rihanna: "Actuar 14 minutos para una rapera es como estar 12 horas descargando sacos"

Joaquín Reyes vuelve a Tómatelo menos en serio y esta vez se mete en la piel de Rihanna después de actuar en la Super Bowl y que recibiera críticas por no bailar. Además, también ha hablado de su relación con ASAP y de si tiene pensado volver a la música tras este show.

Rihanna continúa estando en la boca de todos después de su increíble actuación en la Super Bowl. Con un show de casi 15 minutos, la artista cantó algunos de sus temas más populares como Umbrella, Work o Rude boy, sin embargo, algunos no quedaron muy satisfechos y la criticaron en redes por no bailar demasiado.

Rihanna durante su show en la Super Bowl // Getty Images

Hemos querido conocer su versión y la hemos traído a Tómatelo menos en serio de la mano de Joaquín Reyes, quien ha comenzado dando el detalle de que el fantástico mono de Loewe que llevó era "premamá".

No obstante, ha respondido a la gran pregunta sobre la coreografía: "Fueron 14 minutazos, que para una rapera o alguien que se dedique a la música urbana es como estar 12 horas descargando sacos. Después del show me tuve que tumbar".

¿Por qué no bailó Rihanna?

El único movimiento importante que se vio fue el de su mirada y ella misma ha aclarado que "hizo toda la actuación con la misma cara".

De hecho, se dijo mucho que la intérprete que estaba para traducir sus canciones al lenguaje de signos se movía más que ella, algo que le molestó mucho: "Se movía demasiado. La gente que no oye no necesita tanto movimiento".

Uno de sus puntos fuertes fue que la subieron en una plataforma a muchos metros sobre el suelo y ella ha desvelado que tuvo mucho miedo: "Digo, estos son capaces de tirarme de golpe".

El futuro en la música de Rihanna

"Llevaba siete años sin trabajar porque me fumé un porro como la manga de un abrigo y me he echado una siesta durante estos años", ha dicho.

Y llega la gran pregunta: ¿Quiere Rihanna volver a la música? Lo ha dejado claro. Va a volver a estar siete años "sin hacer nada" porque está embarazada.

