Mantra, sobre las fiestas del Hotel Pancho: "Solo vamos a comer y dormir... en principio"

Quedan menos de dos semanas para la próxima edición del Benidorm Fest, en la que compite nuestro compañero Carlos Marco y su banda Mantra con Me vas a ver. Los chicos se han pasado por el bar para contarnos cómo llevan los ensayos y si están listos para las juergas del popular Hotel Pancho.

El próximo martes 30 de enero arranca la última edición del Benidorm Fest buscando al próximo representante de España en Eurovisión. Nos despedimos de la era EAEA de Blanca Paloma y toca centrarse en encontrar a otro artista que nos represente en Malmö (Suecia).

Entre la larga lista de concursantes, se encuentra nuestro compañero de Tómatelo menos en serio Carlos Marco junto a su banda Mantra (Paula Pérez y Charly Weinberg) que compiten en el certamen alicantino con Me vas a ver, un divertido y festivo tema.

Aprovechando la visita del tiktoker Gersanc, los hemos invitado para que nos cuenten de forma desenfadada sus expectativas y cómo van los ensayos: "Estamos agotados de repetirlo tantas veces, si no sale bien es para matarnos. Si eso pasa, no solo diremos que no nos votéis, sino que podéis pegarnos".

Mantra lleva varias semanas a tope de preparación y entrevistas con decenas de medios: "Podemos tener 35 al día, hay más medios eurofans que medios en sí", confiesan entre risas. ¿Qué pasaría si ganaran el Benidorm Fest 2024? Explican que le ceden a Charly el honor de sostener el trofeo, aunque "lo ven muy lejano".

Los participantes se hospedan en el Hotel Pancho, conocido por los eurofans por las juergas que se celebran allí durante esta semana del año. No se lo creen mucho y mantienen que "ellos irán allí para dormir, comer, ensayar y descansar... en principio". Nos dejan claro que es posible que los veamos en alguna de esas fiestas locas.

