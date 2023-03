Mónica Carrillo reta a Chenoa para hacer juntas una imitación en 'Tu cara me suena'

Tu cara me suena ha salido a relucir durante la entrevista de Mónica Carrillo con Chenoa y Samantha Ballantines en Tómatelo menos en serio.

"¿Sabes que me lo ofrecieron?", ha confesado la periodista para sorpresa de sus compañeras de mesa. "Dije que no".

Carrillo, que salió en Mask Singer como invitada, reconoce que es tímida hasta límites insospechados. "Nunca he ido a un karaoke por vergüenza". Si fue al concurso presentado por Arturo Valls fue porque "iba tapada".

"Lo que me parece complicado no es solo cantar bien, es imitar. Eso es muy difícil porque cuando no llegas chirría", ha explicado Carrillo, que también ha respondido a esta pregunta por Matías Prats. "No creo que se atreva, pero también ha cantado en un Telepasión. Todos tenemos un pasado".

"¿Y si te imito a ti?", se ha lanzado Mónica Carrillo, que se ha animado y le ha propuesto un dúo a la presentadora: Las Grecas.

Si Chenoa le dice que no, Mónica Carrillo tiene un plan B. "A Roberto Leal le dije de hacer Pimpinela", ha añadido sobre el presentador de Pasapalabra y El Desafío.

¿La veremos pronto delante del escenario? Habrá que estar atentos a las noches de los viernes en Antena 3.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa