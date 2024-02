Naiara, Ruslana y Paul Thin recuerdan su paso por concursos musicales infantiles

Parece que las estrellas se han alineado cuando te das cuenta de que dos ganadoras de Operación Triunfo compartieron reality cuando solo eran unas niñas.

Naiara y Amaia se conocieron cuando tenían 14 años en el programa Cántame una canción. Quién les hubiera dicho lo que pasaría años después... "Tengo una foto juntas, íbamos siempre juntas, es muy fuerte, como... 'pero qué casualidad'", reconoce Naiara, que pudo abrazar a la de Pamplona cuando visitó la Academia hace unas semanas. Empezó en la orquesta con 17 años y ahora, con 26, se corona como ganadora de Operación Triunfo. "Ese año me independicé, con casi 18", cuenta.

Paul Thin ganó una edición de Tierra de Talento, en Canal Sur.

Está casi irreconocible y en el vídeo de la actuación tiene las manos moradas, como de frío o nervios.

"Queda poca cosa de ese Paul, yo sigo siendo el mismo, pero han pasado tantas cosas desde ese momento... Verlo ahora es muy raro", cuenta el joven, que ahora tiene 18 años. No solo se ha cambiado el pelo... También se ha rapado las cejas.

Eurojunior, La Voz Kids... Ruslana ha hecho carrera en el mundo de los talents infantiles gracias a su potente chorro de voz. "Qué pequeñita", dice con ternura al verse y ver cómo Rosario le daba al pulsador para meterla en su equipo.

"Iba con tanta ilusión, estaba nerviosisima...", recuerda antes de que Chenoa le diga que no se le nota nada, que lo canaliza muy bien. "En la gala cero estaba atacada", rememora.

El futuro en la música

Su paso por Operación Triunfo les ha ayudado a definir su personalidad, sus gustos musicales, y tener un poco más claro qué camino quieren seguir en la industria. "Vais a ver una Naiara más urbana, voy a ir por ahí, pero hablar de estilos se ha quedado antiguo. Yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música. Que tengas una balada para hincharte a llorar, que haya una canción para reventarte bailando en la discoteca... Quiero que la gente lo disfrute y que haya canciones para la vida, en general", dice, muy segura. La idea de una colaboración con Quevedo le hace temblar de ganas. "Soy muy fan", dice.

Paul Thin tiene un single en camino y lo que le importa es que esas canciones se sientan suyas, que tengan identidad. "Desde lo musical, lo visual, las letras... Y la base en el hiphop, eso lo tengo claro".

Ruslana también tiene muchas ideas, y tiene claro que OT ha sido de gran ayuda. "Me ha servido para saber lo que no quiero. Me gustaría explorar el rock... Y a ver", deja en el aire.

