Ropa interior intercambiable y vómitos: Naiara, Paul Thin y Ruslana comentan sus primeras horas fuera de Operación Triunfo

Llevan encerrados tres meses y lo primero que han hecho después de salir de la academia de Operación Triunfo es venirse al bar de Chenoa y Ventura.

Los tres finalistas se han reencontrado con Chenoa, la presentadora del programa, en una visita muy especial... Pero con algo de mocos. Los triunfitos están algo resfriados tras su salida de la Academia. Entre el contacto con el exterior, la visita de Pablo López, (que también estaba pachucho) y la fiesta después de la final... Han caído. "Te podría contar algo de la fiesta si me acordara", dice Naiara, que reconoce que se lo bebió todo.

Desorden y manías de convivencia

Ahora que a academia está vacía, puede que sea el primer día que no hay ropa tirada por todos lados. El desorden era inmenso. "Aquello era el Mulhacén", recuerda Paul, mientras Ruslana "intentaba mantener mis cosas ordenadas, pero aquello era imposible, cada uno era de su padre y de su madre".

Los líos más heavys venían con la ropa interior. "Tema calzoncillos y tangas estaba bastante descontrolado", aseguran. En su edición, Chenoa tenía un truco infalible para no perderla. "Me acuerdo de coger etiquetas del super y antes de entrar en la Academia plancharlas con mi nombre. Lo puse a boli e iba lavándolas y desaparecía", recuerda. "Yo robaba calzoncillos. De hecho, ahora llevo unos de Paul", confiesa Naiara.

Chenoa se perdió la noche de la final porque al día siguiente presentaba una rueda de prensa y no podía ir de resaca, pero los que sí tuvieron que lidiar con un malestar importante fueron Naiara, Ruslana y Juanjo. "Volvimos a la academia y estábamos cada una en un baño vomitando. Juanjo en el otro", cuenta Naiara.

16 personas conviviendo no es algo que se lleve fácil. "Al principio quería abandonar", dice Naiara, que venía de vivir sola y le costó adaptarse, igual que Paul Thin, que se refugiaba mucho en el piano cuando la gente se aglomeraba. "Al principio, cuando éramos más y no podíamos encontrar espacios era difícil", reconoce. Menos mal que en las galas estaba ahí Chenoa para acercarse a ellos y darles ánimos, aunque no desvelase información del exterior. "Me tenían vetada", recuerda.

Las manías de cada uno también jugaban un papel importante en el día a día. Naira cuenta que lo pasaba fatal porque estaba acostumbrada a dormir a oscuras completamente y en la habitación entraba luz.

