Este jueves han venido a divertirse a Tómatelo menos en serio los cómicos Juan Ibáñez y Damián Mollá, las hormigas gamberras de El Hormiguero. El dúo cómico ha charlado con Chenoa de sus inicios, su relación con Isabel Díaz Ayuso y el truco para convencer a Pablo Motos para que haga algo.

Los dos humoristas le han dado la clave a Chenoa después de que esta le mandase un audio de WhatsApp al presentador para invitarlo al programa. "A Pablo siempre hay que darle un porqué para todo. Si quieres hacer una sección, él siempre te pregunta por qué", ha contado Damián, a lo que ha añadido Juan: "Claro, le tienes que decir por qué tiene que venir, ¿qué le ofreces tú a Pablo?".

Cómo surgieron las hormigas Trancas y Barrancas

Juan y Damián son, para la gran mayoría del público, las hormigas Trancas y Barrancas, dos personajes que tuvieron que pelear.

"La propuesta era nuestra. Nosotros dijimos: queremos ser marionetas en la tele. Nos dijeron: ni de coña", ha recordado Damián. "Es que justo había salido un programa antes que no funcionó, La azotea de Wyoming, y había en ese programa una rata que hablaba, la hacía Moncho Alpuente. No funcionó, por lo que sea, y los directivos era como, si una vez no ha funcionado, no lo hacemos nunca más. Se negaron durante un tiempo pero Pablo, que es muy cabezota, los convenció".

Amigos de la facultad y compañeros de Díaz Ayuso

Las hormigas llegaron a las vidas de Juan y Damián cuando llevaban años de amistad. Los dos cómicos se conocieron en la facultad.

"Lo vi dibujando y me acerqué a preguntarle", ha contado Juan sobre su primer acercamiento cuando tenía 19 años. "Estoy haciendo un cómic, me dijo. Le pedí que me lo enseñase y me lo vendió por tres euros. Me sacó pasta desde el primer momento".

En ese momento Damián hacía viñetas para los periódicos universitarios y Juan estaba en la radio. "Entonces yo empecé a hacer viñetas con él y le metí en la radio. Empezamos a hacer un programa de humor, que nos iba bien. La gente venía a verlo. Lo hacíamos los viernes por la tarde, empezó a correrse la voz y teníamos público", ha seguido contando Juan.

"Venía Ayuso, que estaba en la facultad, venía de público a verlo", ha añadido Damián sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, en ese momento estudiante de periodismo. "Era como jefecilla de la radio complutense, estaba en la movida de la radio. Pasaba por allí, le gustaba el programa y nos veía", ha continuado el cómico, que en una visita a yu, No te pierdas nada había revelado que su amigo y la presidenta autonómica tuvieron un flechazo en aquella época. "Hubo miraditas, no lo recuerdo bien. Me dio unos apuntes y yo no entendía nada, pero tuvo buena intención. También con esas miraditas... No sabía si me miraba a mi o a la pared", corroboró entonces Juan.

Cómo conocieron a Pablo Motos

A Isabel Díaz Ayuso la conocieron en la facultad y a Pablo Motos también. "En esa época, por ciertas cosas del destino que es largo de contar, acabamos de guionistas en El Club de la Comedia", ha empezado contando Juan. "Ahí Pablo era el jefe de guion y ahí nos contrató. Había hueco para un solo guionista y dijimos, nosotros vamos en pack. Nos dieron un sueldo para cada uno pero estábamos dispuestos a dividirnos el sueldo, también es verdad que vivíamos con nuestros padres", ha seguido contando Juan.

Los dos cómicos llevan más de 20 años juntos y han establecido un ritual para celebrar su bromance (romance entre hermanos). "Tenemos una especie de ritual en que una vez al año nos pillamos un pedo y nos decimos todo lo que nos queremos", ha revelado Damián antes de enfrentarse, con Juan, al test de compatibilidad de Ventura. La conexión ha sido máxima. "Parecemos las Twin Melody".

"No me iría a una isla desierta con El Monaguillo"

Trancas y Barrancas se han despedido del programa respondiendo a la pregunta con quién no te irás a una isla desierta que dejó Abraham Mateo en una isla desierta.

Damián no quiere a alguien más grande que él, por si vienen mal dadas: "En situaciones extremas la gente se come a la gente". Juan tiene una lista bastante grande pero se ha animado a dar un nombre: El Monaguillo.

"Es una persona que quiero mucho, es maravilloso pero a lo mejor en una isla desierta necesitas un poco de tranquilidad para pensar, hacer una cabaña... Pero es que El Monaguillo tiene incontinencia verbal, yo creo que en la isla desierta iba a ser un poco demasiado".

