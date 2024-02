Violeta Hódar (Operación Triunfo): "Descubrí que cantaba gracias a Hannah Montana"

El 15 de enero Violeta se convirtió en la sexta expulsada de Operación Triunfo. La cantante de Granada dejó la Academia tras dos meses como alumna y después de haber establecido una conexión especial con Chenoa.

"Como presentadora me encanta, la llamamos La Cheche", ha contado este jueves en su visita a Tómatelo menos en serio, donde ha reconocido que se siente muy identificada con la dueña del bar de Europa FM. "[En la Academia] estás superaislados y no te enteras de nada. Yo me sentía superprotectora y como sabía cuál había sido su papel era como que notaba un vínculo...", ha confesado.

La experiencia ha sido tan buena que repetiría, pero no sabe si estaría preparada para vivir un paralelismo con Chenoa y sus compañeros en OT1: "Una edición de cinco meses es un poco exagerada..."

Sus apuestas para la final de OT 2023

A escasos días de la final del programa —el lunes 19 de febrero—, Violeta no tiene problemas en hacer sus apuestas y mojarse con el nombre del ganador. "Yo creo que va a ganar Naiara", ha dicho sobre su compañera, y ha reconocido que no tiene favoritos. "No los veo como concursantes, sino como amigos".

Elige su nombre por una cuestión objetiva. "Ha tenido una gran evolución. Ha hecho actuaciones increíbles, es superversátil, puede hacer de todo", ha apuntado sobre la cantante de Zaragoza de 26 años.

Sea ella la ganadora o sea cualquiera de los otros cinco finalistas —Juanjo, Paul, Martin, Ruslana y Lucas—, la presencia del vencedor de la edición está asegurada en Tómatelo menos en serio. "Quien gane y los dos finalistas estarán la próxima semana en TMES", ha anunciado Ventura en exclusiva.

Otras confesiones de Operación Triunfo

Sobre sus días dentro de la academia recuerda con gran nostalgia los desayunos y los juegos a última hora del día para desfogar. Los ensayos son un no parar...

"Jugábamos a la botella", ha contado a Chenoa, que en su edición optaban por jugar a las cartas.

Sobre sus canciones favoritas, también se ha mojado y ha elegido cuatro títulos en concreto. "Padam Padam y I kissed a girl por con quien las hice, aunque casualmente me nominaron", ha dicho sobre Denna y Chiara. "Y Es por ti y Blue Lights porque son canciones con las que me siento más yo. Al final son decisiones mías".

La música le corre por las venas

Violeta, que espera con ansia la gira de OT porque todos los exconcursantes les han dicho que "lo mejor es la gira" porque "no tienes que preparar la canción", reconoce que la música corre por sus venas.

"En mi casa está presente desde que soy pequeña. Mi madre canta, mi tío canta...", ha contado a Chenoa y Ventura, y ha recordado que sus padres le pusieron este nombre por la ópera La Traviata.

Su lazo con la música se estableció cuando era niña pero sus inicios no fueron como cantante. "Descubrí que cantaba con 12 años gracias a Hannah Montana", ha explicado Violeta, que recuerda perfectamente el día que estaba con una amiga escuchando el disco de la niña Disney y se puso a cantar. La forma en que la miró fue clave: "Ahí dije a lo mejor un poco sí canto".

Pese a todo, cuando se presentó al casting de OT en 2020 lo mantuvo en secreto: "No le dije nada a mis padres porque me daba vergüenza que me escucharan". En los tres años posteriores se dedicó a terminar la carrera.

'El x venir', el primer single de Violeta

Violeta ha hablado en la entrevista de su paso por OT y también de su futuro. El viernes 9 de febrero lanzó su primer single, El x venir, cuyo videoclip sale a la luz el viernes 16.

"Es mi primera canción, quería que fuese yo, que fuese mi sonido, mi carta de presentación. Una declaración de intenciones", ha contado la artista, que ha adelantado que el espíritu de la canción y del vídeo no van de la mano.

El concepto del single es terrenal —"nace del vértigo, transformación, algo muy personal"— y el del videoclip es mucho más onírico.

"Todo ha sido un proceso de creación con el apoyo de profesionales con más experiencia pero las decisiones las tomo yo", ha apuntado despejando toda clase de dudas.

