Xuso Jones explica cómo fue su boda: "Vinieron Chenoa y Masi y actuó Leticia Sabater"

Tómatelo menos en serio cierra las puertas del bar hasta después de verano. Para celebrar un año tan divertido y cargado de momentazos, hemos querido contar con un padrino a la altura: Xuso Jones.

El influencer murciano se encuentra en boca de todos por su reciente y secreta boda y ha querido desvelar algunos detalles, como que Chenoa y Masi estuvieron invitadas. Además, una de las actuaciones estrella de la noche fue la de Leticia Sabater: "Le dije 'vamos a cantar dos o tres temas', pero al ver que la gente lo estaba dando todo ella quiso seguir el concierto un rato más".

La boda estuvo llena de estrellas de la música como Kiko Rivera o Henry Méndez. "Fue la mejor noche de mi vida junto a mi pareja", ha reconocido emocionado.

Si por algo es conocido el murciano es por sus chistes malos, sin embargo, ha venido a confesar que "él no se sabe ninguno" porque "los lleva apuntados en el móvil" y los va leyendo. Ha habido muchas risas, especialmente al revelar que Chenoa le mandó varios y él los ha contado alguna vez.

Como no podía ser de otra forma, nos ha contado uno: "Qué es una avellana en Praga... un fruto checo".

La broma de Enrique Iglesias tras un concierto

Xuso Jones ha querido recordar una curiosa anécdota que vivió tras el concierto de Enrique Iglesias en Madrid, donde él tenía muchas ganas de hacerse una foto con el cantante: "Estaba con los de la discográfica y me dijeron que me acercara a pedírsela. Fui y su respuesta fue 'contigo ni de coña'. Al final me enteré que estaba todo orquestado y había sido una broma".

Para cerrar el programa, hemos jugado a las preguntas indiscretas y hemos acabado sabiendo que el influencer perdió la virginidad a los 18 con una novia de entonces en un hotel de Valencia o que su chico le llama de forma cariñosa 'titi'.

