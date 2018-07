Arcade Fire homenajea a Dolores O'Riordan en su concierto en Dublín

Tras presentar Money + Love, un doble videoclip en forma de película, Arcade Fire sigue promocionando su último disco, Everything Now, con la gira Infinite Content Tour.

Uno de los conciertos más especiales ha sido en Dublín, donde Win Butler y el resto de componentes de la banda rindieron un emotivo homenaje a Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries fallecida en el mes de enero.

En el país natal de la artista, Irlanda, Arcade Fire interpretó el clásico Linger, del primer álbum del grupo de O'Riordan, Everybody Else Is Doing It So Why Not Can We?. Sin duda, tal y como puede verse en las imágenes que han compartido los asistentes, el momento fue emocionante y muy aplaudido.