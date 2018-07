Tras la muerte de Dolores O’Riordan, las ventas de sus discos crecen más de un 900.000 por ciento

Es habitual que cuando un artista muere de forma repentina sus discos vuelvan a aparecer en las listas de ventas, pero en el caso de Dolores O'Riordan ha sido algo espectacular.

La triste noticia de su fallecimiento el pasado lunes ha hecho que tanto sus trabajos con The Cranberries como sus álbumes en solitario, hayan escalado rápidamente las listas de ventas de medio mundo con un crecimiento que supera el 900.000 por ciento.

Según el portal TMZ, las ventas el disco de The Cranberries Something Else han crecido exactamente un 913.350%; Are You Listening? un 147,552%; Everybody Else is Doing It un 107,520%; To the Faithful Departed un 93,781% y Wake Up and Smell The coffe una subida del 77,096%.