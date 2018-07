The Killers retratan la depresión de la mujer de Brandon Flowers en el conmovedor vídeo de 'Rut'

El nuevo videoclip de The Killers narra los síntomas de la depresión, una enfermedad que padece la mujer del vocalista del grupo, Brandon Flowers. 'Rut' forma parte de 'Wonderful Wonderful', el último disco de la banda, editado el pasado mes de mayo.

'Rut', nuevo videoclip de The Killers / Youtube

Ya está confirmado. The Killers se alzan este año como cabeza de cartel del FIB 2018. Aunque el público espera que el grupo toque sus temas más emblemáticos, como 'Read My Mind' o 'Mr.Brightside', seguro que habrá espacio para presentar 'Wonderful Wonderful', el último trabajo de la banda estadounidense. Por primera vez, han conseguido posicionarse como número uno en su país.

'Rut' es el tema favorito de Brandon Flowes, el vocalista. En una entrevista con Newsweek, el cantante ha desvelado que para componerla se puso en la piel de su mujer, Tana Mundkowsky, que sufre depresión por temporadas derivada de un estrés post-traumático. "Es [una canción] muy emocional, y es la única en la que me he sentado con ella y se la he tocado al piano, solo para saber si estaba de acuerdo en que la tocáramos", confiesa.

En el vídeo podemos ver a una niña visiblemente triste, que aunque intenta buscar consuelo, no lo encuentra. Pasa el tiempo y se convierte en una mujer, pero sus demonios siguen atormentándola.