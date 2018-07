¿Recuerdas a los hermanos Hanson? ¡20 años después siguen tocando!

Guapos, lo que se dice guapos... no eran. Eso sí, tenían un pelazo... que ni La Vecina Rubia. Isaac, Taylor y Zac Hanson eran hermanos y en los 90 lo petaron entre las adolescentes con su grupo 'Hanson'.

'Mmmmbop', su tema más conocido, los catapultó a la fama internacional en 1997. Ese verano la canción sonaba en todos los chiringuitos, discotecas y pubs. Era como el 'Despacito', pero sin Luis Fonsi.

Un año más tarde, en 1998, el grupo recibió tres nominaciones a los premios Grammy. No se llevaron ninguno, pero sí les otorgaron el Nickelodeon al mejor grupo del año. Su segundo álbum no llegaría hasta el año 2000, cuando publicaron 'This time around'. Ese debía ser su gran momento, pero los problemas con la productora truncaron su sueño. La promotora se asoció con un sello diferente y decidieron no invertir más dinero en la promoción de Hanson. Así, como las ventas no eran las esperadas, cancelaron la gira sin previo aviso y fueron los propios cantantes los que tuvieron que pagar los costes de su bolsillo.

Los años posteriores los pasaron sumergidos en juicios con la discográfica. Ellos contaban que, además de los problemas económicos, sufrían una "censura creativa". Aseguraban que no les dejaban componer lo que ellos querían y que solo se ceñían al estilo que en día había tenido éxito. El documental 'Strong Enough to Break' narra lo ocurrido.

Por fin, el 2004, los Hanson sacaban nueva música. Su nuevo single 'Penny & Me' tuvo más éxito del esperado. Un año después publicaron el álbum 'The best of Hanson: Live and Electric', con el que definitivamente volvieron a primera línea.

Sus esfuerzos de promoción se han centrado sobre todo en Estados Unidos, Canadá, México y Argentina, por eso en Europa les perdimos la pista hace años. Su último single, 'I was born', no suena nada mal.