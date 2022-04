Alba Reche, sobre su single 'No cambies tu andar': "Es la canción más happy de mi nuevo álbum. Este sale en otoño"

Alba Reche, sobre su single 'No cambies tu andar': "Es la canción más happy de mi nuevo álbum y este sale en otoño" // YouTube

Como todos los domingos, yu Music ha vuelto a Europa FM con la mejor música. La cantante Alba Reche ha venido a contarnos todo sobre su nuevo single 'No cambies tu andar', sus próximos conciertos y su colaboración con Walls.

La canción habla de las mujeres más importantes de su vida, como su madre o abuela. Precisamente, fue su madre la que la inspiró para esta letra: "Un día estaba deprimida y ella me quería dar ánimos, por eso me dijo eso y lo elegí para la letra".

Reche reconoce que sus fans "respetan su intimidad"

Con su abuela ha sido con la que mejor se lo ha pasado grabando el vídeo: "Le dieron un libro en inglés, pero ella no sabe leer. Le pregunté si le gustaba y me dijo que sí, le encantaba. No sabía ni que estaba en inglés".

Aun así, está muy contenta de incluir a su familia, aunque dudó mucho de ello, ya que implicaba meterla en "algo público". "Sé que la gente que me sigue tiene respeto con mi intimidad". Además, ha destacado que está "muy orgullosa" de ellas porque al final "muestra lo que ella es".

"Quería reflejar que estoy segura de mi misma y que no me avergüenzo de lo que soy", añade.

'No cambies tu andar' es la canción más "happy"

Todavía no hay fecha de la salida de su disco, aunque la cantante ha afirmado que saldrá en otoño. Lo que sí ha dicho Reche es que es "la canción más happy y primaveral" y que la siguiente saldrá en verano, que también es la que cierra el disco. "Está siguiente es como un diario, es con la que la gente empatizará más fácil", declaraba.

¿Cuándo será el próximo concierto de Alba Reche? La artista da todas las claves. El siguiente lo dará en mayo en Elche para celebrar el día de la mujer, luego seguirá en Barcelona, Valencia para el Festival de les Arts. Próximamente dará más confirmaciones.