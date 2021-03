Angy Fernández: "Escribí a C.Tangana para hacer una canción y no me contestó"

Angy Fernández, colaboradora de yu Music, ha confesado durante la visita de Elio Toffana el programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco en Europa FM que está esperando la respuesta a una importante pregunta que ha lanzado a C.Tangana.

Durante su participación en 'Adivina la canción', la sección más divertida de yu Music, Elio Toffana —invitado al programa— ha afirmado que le gustaría hacer una colaboración con Diego 'El Cigala' y Angy ha explicado que le encantan las colaboraciones: "yo cada vez que bebo un par de vinos escribo a alguien para ver si colaboramos", lo que ha provocado la risa de todos los asistentes.

Rápidamente, Angy ha comentado que algunos de los artistas a los que escribe nunca llegan a contestar, como C.Tangana. "Escribí a C.Tangana para colaborar y no me ha contestado". En un intento por encontrar justificación, Lorena Castell le ha dicho a su compañera que, quizá, si lo hizo de madrugada es normal que no haya recibido respuesta.

Sin embargo, la teoría de la presentadora se ha desmontado cuando Angy Fernández ha explicado que envió el mensaje a las ocho de la tarde, una confesión que ha llevado a Carlos Marco a preguntar: "¿Y qué haces tú moñas a las ocho de la tarde?".

"Estoy en mi casa sola, necesito beberme dos vinos. Ahora porque estoy trabajando, sino estaría tomándome un vino", ha confesado entre risas la cantante. Puedes ver el momento en el minuto 16:22.

C.Tangana y las colaboraciones

Si bien Angy Fernández no ha sido una de las elegidas, C.Tangana acaba de lanzar un álgum repleto de colaboraciones. Desde Kiko Veneno a Jorge Drexler o La Húngara, el artista madrileño ha dado forma a un disco único con el que está recibiendo muy buenas críticas. Este último trabajo discográfico es una mezcla de sonidos puramente españoles, como la rumba o el flamenco, entrelazados con muy buen gusto con toda la complejidad de melodías traídas de Latinoamérica. Sin duda, un trabajo de lo más arriesgado que podía salir o mu bien, o muy mal. Y El Madrileño ha salido más que bien.

