Delaporte: "Sé lo que era la música club de los 90 porque a mi madre le encantaba hacer aerobic"

Además de hablar con Lérica, también hemos recibido en yu Music a Sandra y Sergio, los integrantes de Delaporte que vienen a hablar de su gira La vuelta al club y también a presentarnos Abril, el EP que lanzaron el pasado mes de noviembre.

Los chicos de Delaporte lo están petando por toda España con su gira, que tuvo como punto culminante su último concierto en la sala La Riviera del pasado mes de febrero, donde consiguieron un auténtico 'sold out'.

Para celebrar esta fiesta, Sandra Delaporte decidió tirarse al foso durante el show, aunque por los vídeos, parece que no lo hizo muy convencida: "Me tiré con muchísimo miedo. Tuve un momento en el que dije 'soy Mick Jagger, voy a hacerlo'. Pero el foso tiene un escalón y más arriba tiene una valla. Yo estaba con mis botas, de pie, encima de cinco centímetros, me estaba sujetando el público. Pensé 'igual si salto me muero o se apartan'", nos ha confesado.

La gira está dejando atrás los temas aburridos y de relleno porque los chicos de Delaporte no tienen de eso. Además, en su repertorio también han incluido covers de algunos de los temas más conocidos del reggaeton, como Gasolina: "El tema lo metimos en medio de Cariñito y dijimos 'vamos a meter esto con la Gasolina'. Mis clases de perreo están teniendo sus frutos".

Ahora el dúo se prepara para hacer las maletas y marcharse a México el próximo mes de abril: "La gira de México la aplazamos hace dos años. Ahora mismo allí no nos quieren muchísimo, pero nos van a querer un montón", ha explicado la cantante del grupo.

Una vuelta a los años 90

Además, también han presentado hace unos meses su último EP, Abril, en el que traen de vuelta la música de los 90. Sandra nos ha confesado que la inspiración la trajo Sergio, que vivió esa época y le ha enseñado mucho: "Me he saltado todos los 2000 y he venido directamente desde los 90 en una máquina del tiempo", ha dicho el músico italiano bromeando.

Por su parte, Sandra Delaporte nos ha asegurado que, a pesar de no haber vivido esa época, sí que sabe muy bien cómo era la música de aquel entonces gracias a una particular afición de su madre: "Sé lo que era la música club de los 90 porque a mi madre le encantaba hacer aerobic. Me llevaba a un polideportivo mientras ella hacía steps y sonaban esas canciones".

Además, el dúo no se ha ido sin dejarnos una espectacular actuación de Narciso, uno de sus últimos temas. ¡Dale al play y no te pierdas cómo suena este temazo en directo!