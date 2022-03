La propuesta más random que ha recibido Tanxugueiras: "Si lo hiciéramos, no nos daría para hacer otra cosa"

Si a alguien le afecto de verdad el Benidorm Fest esas han sido las chicas de Tanxugueiras. El grupo gallego, formado por Olaya, Sabela y Aida, pasó de ser conocido a nivel local en Galicia a convertirse en un auténtico fenómeno musical en nuestro país e incluso a nivel internacional.

Este domingo Lorena Castell y Bnet charlan con ellas sobre cómo han cambiado sus vidas desde que participaron en el certamen para seleccionar al representante de España en Eurovisión y todo sobre la nueva música que prometen sacar en los próximos meses.

Cómo ha cambiado la vida de Tanxugueiras desde el Benidorm Fest

El trío nos ha confesado que en el Benidorm Fest pasaron "cosas", aunque ellas no estuvieron muy envueltas: "Hubo mucha fiesta. Siempre dicen que las Tanxugueiras cerrábamos los garitos, pero era nuestro equipo el que cerraba los bares", han explicado.

Durante estos meses, son muchas las propuestas que han recibido por parte de sus fans, aunque, si se tienen que quedar con una de las más randoms, lo tienen muy claro: "Nos han propuesto hacer todos los vídeos habidos y por haber para felicitar cumpleaños. No es que no queramos felicitar los cumpleaños, pero es que si lo hiciéramos, no nos daría para hacer otra cosa".

Amantes de la fusión de géneros

Hace apenas unas semanas, Tanxugueiras se subió al escenario del Wizink para versionar a 'La Más Grande' en el concierto de Mujeres cantan a Rocío Jurado. Lo hicieron cantando Si Amanece, en una experiencia única que jamás olvidarán: "Fue una pasada estar allí y cantar una canción de Rocío Jurado. Estábamos cagadas, pero nos quedamos súper contentas de poder compartir escenario con mujeres tan poderosas".

Tanxugueiras reinventan la canción 'Si amanece' de Rocío Jurado // Twitter

Y es que ellas son muy folclóricas, como la cantaora, pero no descartan experimentar con otros géneros. "La música es música y se disfruta y se goza. Cualquier estilo de calidad nos encanta, sí que estamos abiertas a otros géneros", han explicado, aunque con ciertas líneas rojas: "Si mezclamos panderetas con metal, puede salir lo que sea".

Esta versatilidad la han demostrado también en Averno, su última colaboración con Rayden, con el que también coincidieron en el Benidorm Fest: "Nos llevamos muy bien y lo pasamos muy bien. Está tan loco como nosotras", detallaban las cantantes, que no descartan fusionarse de cara al próximo Benidorm Fest.

Los orígenes de su amor por las panderetas

Lo cierto es que nos han contado también de dónde viene esa pasión por las panderetas.

Y aunque Aida lo llevaba en las venas gracias a su abuela, Olaya y Sabela han aprendido a base de tiempo: "En nuestra casa nadie llevó ese gen. Nos dijeron que había una bisabuela que tocaba la pandereta pero nunca la llegamos a conocer. A nosotras nos metieron en clase de pandereta con cuatro años".

¿Experimentar con los idiomas?

Ante la posibilidad de probar con otros idiomas, las chicas de Tanxugueiras se han mostrado un poco más escépticas: "Nosotras hacemos música tradicional gallega y hacerlo en otro idioma no tendría sentido. Pero tenemos muchas ganas de explorar músicas tradicionales de otros sitios... Estamos a tope con el chino, pero no se nos da muy bien".

Además, las chicas de Tanxugueiras no se han ido de yu Music sin deleitarnos con una espectacular actuación en directo.