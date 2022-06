Rizha nos trae a yu Music el salseito de TikTok de las estrellas musicales

Hay cantantes que a los que les han obligado a “ser tiktoker” para sacar su música. Si funciona en la plataforma se lanza y si no no. Nuestros presentadores y colaboradores han abierto un debate acerca de esta nueva polémica.

Hoy Rizha viene con salseitos de TikTok. Y es que artistas como Halsey, Florence o Chalie XCX se han quejado a través de sus redes sociales de que tras años en la industria musical sus discográficas no les permiten lanzar su temas sin antes promocionarlos a través de TikTok

Loa artistas no quieren tener que fingir que son Indies para lanzar su música en esta plataforma y se defienden bajo la premisa de que son superestrellas y no quieren compartir un fragmento en TikTok previo al lanzamiento del tema para saber si funciona o no, quieren sacarlo y punto.

Le ocurrió a Britney Spears: su publico era adolescente e iba a los centros comerciales a hacer publicidad de su música, lo hizo con Baby One More Time. La colaboradora opina que eso es parte de su trabajo pero Lorena se ha puesto en el pellejo de los artistas y entiende que no tengan tiempo o fuerzas para, además de su trabajo, ponerse a grabar un relees o TikTok, editarlo…

Rizha ha empatizado también con ellos y ha señalado que lo que ella ve mal es que les pongan limitaciones a los artistas del estilo “si no usas TikTok para promocionar tu canción no la publicamos”

Conspiraciones: esa es la promoción, es decir, se queja de que no le dejan subir su música y en realidad esa es la promoción para que todo el mundo le de curiosidad y quiera escuchar la canción de este artista. Puro marketing.

Roi al contrario ha pensado que es buena idea subir un fragmento de un tema antes de su lanzamiento para fomentar el pre-save de la canción “Lo voy a probar para la próxima”. Lorena ha dicho que es perfecto para crear hype entre los usuarios de la red.

