"Lo bueno se acaba, el yu también": así ha anunciado Ana Morgade el final de 'yu, No te pierdas nada'

No ha sido una despedida como la de todos los días. Ha sido LA DESPEDIDA. Porque yu, No te pierdas nada se acaba y Ana Morgade lo ha comunicado a la familia yusers entre risas y casi lágrimas.

"Esto lleva más de 10 años en marcha. Dani lo empezó, yo lo he destrozado. Un besito, Dani, espero que vengas mañana a recordármelo", ha dicho nuestra presentadora. El programa de este miércoles 29 de junio ha sido el penúltimo y el del jueves 30 será el último. ¡Eso sí! No será un programa más. Será una FIESTA con mayúsculas. No te lo vas a querer perder...

"Han sido diez años intentando que de verdad no te pierdas nada, que el nombre no es por ponerlo. Hemos intentado traer siempre los mejores invitados. Se han quedado hasta el final... casi todos. ¿Eh, Justin? Casi todos... Los colaboradores que hemos tenido han sido espectaculares. Gente buena, talentosa, bonica. Hemos formado y ha habido un momento en que hemos llegado a ser familia".

yu, No te pierdas nada se despide pero la familia yuser siempre estará con nosotros.

"Hoy no se despide de cualquier manera. Jorge, ponme una música de la emoción, que tengo que dar una noticia.

Me he prometido decir esto sin llorar pero nunca he sido de cumplir las promesas. También digo 'la última y a casa' y luego ahí estoy, cerrando la verja. Así que vamos a decirlo ya: mañana es un programa muy especial. ¿Por qué? ¿Porque es jueves y los viernes no se trabaja? Pues sí, esto es así. Pero también porque es el último yu. No es el último yu de Valeria ni el mío porque nos vamos de vacaciones. El yu se despide, el yu se va. Pero como no nos gusta hacer bombas de humo, no somos del ghosting, sí lo decimos: nos marchamos.

Hemos preparado una despedida por todo lo alto. Mañana como faltes, te lo pierdes. Porque queremos que estés.

Y no sé qué va a hacer el resto, pero ha llegado el momento de perseguir mis sueños y convertirme en diseñadora de coches deportivos. ¿Te imaginas? ¿Qué dices? ¿Qué le ha pasado? ¿Usted quién es? No, si yo no sé hacer otra cosa que no sea el imbécil por dinero, así que seguiré haciéndolo gratis hasta que alguien me contrate.

¡Y qué difícil es despedirse! Es muy difícil decir adiós. Te faltan las palabras, sobre todo cuando has bebido mucho y ya no te sale lo de hablar. Pero ahora estoy sobria y me cuesta seguir hablando. Esto lo reconozco, ha sido un sueño. Un sueño que en mi caso ha durado tres años, a mí me ha salido medio Serrano.

Esto lleva más de 10 años en marcha. Dani lo empezó, yo lo he destrozado. Un besito, Dani, espero que vengas mañana a recordármelo.

Y, es verdad. El yu ha estado con vosotros, con vosotras y con vosotres, diez temporadas, que se dice pronto. 10 años. Dirás, se me ha pasado volando. Pues de tus 20 a tus 30, lo que eras y lo que eres. Hemos crecido contigo. Yo concretamente he envejecido. Ya estoy en esa parte de la curva, esto es así.

Hemos estado en todos los lanzamientos a los que nos han dejado pasar, hemos estado en todos los estrenos, hemos hablado de videojuegos, de música... De cosas que yo no sé qué he dicho y he seguido el guion. Porque yo me comprometo aunque no tenga ni idea de lo que estoy hablando.

Hemos aprovechado para apoyar y visibilizar causas sociales desde aquí, desde la comedia hemos intentado de vez en cuando decir cosas serias. También hemos acompañado a artistas desde que empezaban hasta que nos dejaron de cogernos el teléfono porque lo están petando. Hemos sido cantera, hemos sido apoyo para el talento de este país, o queremos pensar que ha sido así. Hemos pasado una pandemia que, madre mía, desde casa cada uno... ¡Qué fondos tenía Sergio Bezos! Esa habitación... Hemos visto cosas que no queríamos haber visto...

Puede que hemos contribuido incluso al desarrollo de la vacuna que El Cejas ha ido mucho a la Universidad, no descartemos nada.

¿Nos hemos reído? Seguro. ¿Hemos jugado? Sí. ¿A veces sin conocer las reglas? También. Pero no pasa nada. Se ha cantado, se ha bailado, se ha gozado... ¿Y estamos a punto de llorar? Puede que al otro lado de las cámaras haya gente que ya está con la lagrimita ahí en la esquinita del ojo. Pero lo que yo puedo garantizar es que Ana Morgade en estos años se lo ha pasado increíblemente bien.

Ahora es el momento de decir adiós. Lo bueno se acaba. El yu también. Esta etapa llega a su fin y vendrán otras.

Muchísimas gracias a todos y a todas, porque hacéis el programa más espectacular del que me han echado en mi vida. Gracias, yusers, gracias por vernos. Nos vamos por todo lo alto".

