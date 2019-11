Abraham Mateo: "La fusión de la balada y lo urbano me representa bastante, y Sofía puso la canción en otro nivel"

Cantante, productor, actor.. ¡Y lleva 14 años detrás de los micrófonos! Abraham Mateo nos presenta ' Qué Ha Pasao ', el nuevo tema que ha sacado con Sofía Reyes . ¡Una colaboración de lujo! "La fusión de la balada y lo urbano me representa bastante, y Sofía puso la canción en otro nivel", cuenta.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Abraham Mateo en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone Yu | Europa FM

¡Empezamos fuerte! Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, y Abraham Mateo están ready para jugársela con nuestro mítico 'Adivina la canción'. ¿Cómo están de actualidad musical?, ¿frescos u oxidados? ¡A ver ese oído musical, que se note!

Con 21 años Abraham Mateo tiene las cosas claras, y por eso él mismo es su propio productor. "Hoy en día no produzco solo para mi, también para Juan Magán, Lérica...", explica. Ahora vive entre Madrid y Miami y no deja de currar. ¿Habrá ido a casa de algún famosete?, ¿con qué artistas se lleva bien?, ¿es cierto que en las fiestas se fraguan colaboraciones? "Estar allí viene muy bien por la cantidad de relaciones que hago", asegura.

¿Y cómo ve ahora sus inicios? "'Señorita' fue la primera canción que saqué, me trae muy buenos recuerdos, le debo muchas cosas a este tema", explica. ¿Y su tema con Jennifer Lopez, cómo cuajó todo eso? ¡Fantasía! ¡Aníbal Gómez le tiene preparado un croma muy divertido! ¿Canta flamenco?, ¿se arranca por soleares?

¡¡Boom in your face!! Ventura, nuestro experto en poesía latina analiza hoy un tema de Abraham Mateo. ¡Lo que hay que aguantar porque el pobre Ventura no duerma en la calle!

¡Y seguimos hablando de música con músicos! Sí, somos el colmo de la innovación. Hacemos la life list de Abraham Mateo y Jorge Ruiz, que por un tema generacional seguro que es muy distinta... ¿Cuál fue el primer disco que se compraron?, ¿y la última canción que han añadido a su playlist?

¡Así suena 'Qué ha pasao' en directo! ¡Pelos de punta con Sofía Reyes y Abraham Mateo! 😍

