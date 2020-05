Adiós insomnio: los consejos de Lorena Castell para dormir mejor durante la cuarenta

Pero más allá de las series y los bizcochos, a Lorena le preocupa el tema del insomnio... "En la primera etapa del confinamiento dormía genial, luego ya estaba relajada y empecé a dormir peor, me levanto muy agitada", cuenta. "He leído un artículo y esto no solo me está pasando a mi". "Utilizar los gadgets del móvil una hora antes de dormir es malísimo, la luz que emite, eso te impide dormir. Lo de comer carbohidratos para cenar también mal, porque a la 1 de la mañana hay un repunte de azúcar", cuenta. ¡Hasta te pueden dar pesadillas las cenas copiosas!

Leer un libro, meditar, relajarse... ¡Lorena Castell tiene los tips para dormir mejor!

"También estoy escuchando mucho a Freddie Mercury. Yo no sabía que él era zooactricsta, que se basa en una igualdad entre todos, el respeto, el sentido del ecologismo y la unión con la familia", nos cuenta. Y claro, Lorena se ha puesto a pensar y ella también quiere serlo... ¡Como Rihanna!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.