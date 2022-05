Adriana Ugarte: "Soy animal de campo, cuando vengo a Madrid vuelvo a casa agotada"

El 17 de abril se estrenó en Atresplayer la serie Heridas, una drama con el que será muy difícil aguantarse las lágrimas. Incluso la propia Adriana Ugarte se emociona al ver el tráiler. "Me toca mucho ver a la pequeña porque fue un trabajo muy intenso", dice sobre su inseparable compañera de reparto.

"Ha sido el rodaje de mi vida en el que más horas he trabajado con una niña y he flipado con ella. Te metes en terrenos oscuros y subterráneos y a veces sales tocado", asegura la actriz, que aunque no es madre reconoce que es un guion difícil. "Yo quería que se hablase de distintas maternidades, no hay un modelo a seguir", añade.

Manuela, su personaje, queda prendada de una pequeña de siete años que no tiene el hogar que merece. Así, decide tomar una solución por su cuenta y quedarse con ella sin el consentimiento de su madre.

"Yo quería que mi personaje, Manuela, tuviese un poco de obsesión con la niña, un toque turbio", asegura. "Tiene una especie de enamoramiento raro, con ella, nos dieron el ok para hacerlo así y no acabas de creerte a esta mujer", apunta.

Igual que su personaje, Adriana Ugarte vive alejada de la ciudad. "Soy animal de campo. Ayer tuve que venir a Madrid a por ropa para las entrevistas y llegué a casa agotada, te vuelves más ermitaño", dice.

Entre pregunta y pregunta, Ugarte reconoce que sufre un poquito el Síndrome del Impostor, sobre todo a la hora de digerir las críticas y los comentarios ajenos. "Las malas me las creo y las buenas no", asegura.

Vuelve a ver a Adriana Ugarte en el minuto 26:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.