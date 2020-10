Aitana y Paula de Twin Melody se enfrentan en 'Adivina la canción'

En 'yu Music' enfrentamos a las hermanas Paula y Aitana, conocidas como Twin Melody, en 'Adivina la canción'. ¿Acabarán enfadadas? No están acostumbradas a competir entre ellas, siempre lo hacen juntas...

Aitana y Paula nos han explicado sus experiencias en el festival Coachella, donde vieron en directo a Billie Eilish, una de las artistas con las que le gustaría colaborar. Asimismo, las Twin Melody también desean trabajar con Sebastián Yatra o Aitana, aunque les ha costado reconocer 'Corazón sin vida'.

Los primeros acordes de 'Don't Star Now' de Dua Lipa ha enloquecido a las hermanas, que han confesado que son unas auténticas fans de la cantante porque "sus videoclips son super especiales".

Pero la canción que les ha costado un poco más es 'Un Veneno' de C. Tangana, al que han reconocido pero no han reconocido la canción porque no son muy seguidoras de este género. Pero el que sí que escuchan es el de Ariana Grande, con la que comparten un inicio parecido en su carrera: triunfar desde pequeñas.

👉 Puedes ver a las Twin Melody en 'Adivina la canción' en el minuto 11:53