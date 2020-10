Ariana Grande irrumpe en la carrera presidencial con su explícito 'Positions'

En 'Positions', vemos a Ariana Grande convertida en presidenta de los Estados Unidos, para hacer un repaso de algunas de las prácticas más criticadas de la etapa Trump, que ahora tendría comprometida su continuidad -según reflejan los sondeos sobre intención de voto-, aunque habrá que esperar al resultado final de las elecciones que se celebran el próximo 3 de noviembre.

De esta forma, la cantante irrumpe en la Casa Blanca, y se mete "hasta la cocina" poniendo incluso los pies sobre la mesa del Despacho Oval, para decirnos cosas como: "Se están cociendo cosas en la cocina y yo estoy en el dormitorio / Estoy en la carrera de los Juegos Olímpicos, saltando a través de los aros", asestando un duro golpe a la gestión del presidente republicano y sacando a colación su escándalo sexual.

Dirigido por Dave Meyers, en el vídeo de 'Positions', Ariana Grande se mete en el papel del presidente de Estados Unidos para lanzarnos un potente mensaje, en el momento oportuno:

"Heaven sent you to me / I’m just hoping I don’t repeat history" ("El cielo te envió a mí / Solo espero no repetir la historia"), así comienza 'Positions', el tema con el que Ariana Grande reafirma su compromiso con la política, en uno de los momentos más cruciales para el futuro de Estados Unidos, inmerso en la pandemia de la COVID-19 que azota especialmente al país debido a las políticas de corte liberalista adoptadas por el ejecutivo de Trump, así como un posible cambio de rol como país con mayor crecimiento del PIB, allanándole por tanto el camino al "gigante asiático" en los próximos años, con lo que eso podría conllevar para la economía estadounidense frente a la china, inmersos ambos en una guerra comercial para ver quién se hace con el pódium de las exportaciones mundiales.

Además, Ariana Grande es también una activista incansable en materias como los Derechos Humanos, el empoderamiento de la mujer o el Cambio Climático.

NUEVO ÁLBUM DE ARIANA GRANDE: 'POSITIONS'

.

Ariana Grande está preparada para iniciar una nueva etapa musical. La cantante -que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional- lanzará un nuevo álbum el próximo 23 de octubre, que llevará por título Positions.

Su anterior disco de estudio, 'Thank U, Next', supuso todo un triunfo para la cantante, que seis meses antes había publicado 'Sweetener'. Con todo ese material fuera y dos discos publicados en menos de un año, la cantante consiguió sus dos primeros números 1 en Billboard, gracias a los temas 'Thank U, Next' y '7 Rings'.

'Positions' es el tema que abre esta nueva etapa, una línea en la que podrían ir el resto de temas del disco, del que según varias fuentes ya se han grabado dos videoclips.

Grande ha trabajado junto a los productores y compositores Mr. Franks, Social House, TBHits o Njomza para este nuevo disco, el séptimo de su carrera.

Este 2020 Ariana Grande ha cosechado varios éxitos gracias a sus colaboraciones con Lady Gaga en 'Rain On Me' y con Justin Bieber para 'Stuck With U'.

LETRA DE 'POSITIONS', DE ARIANA GRANDE

.

Heaven sent you to me

I’m just hoping I don’t repeat history

.

Boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else, babe

‘Cause I’ll be

.

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for

.

Perfect, perfect

You’re too good to be true

But I get tired of running

Fuck it, now I’m running with you (with you)

.

Said boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else babe

‘Cause I’ll be

.

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

.

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

Yeah I’m down too

Switching the positions for you

.

This some shit that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause youre down for me

And I’m down too

.

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

.

#ArianaGrande #positions