Álvaro Cervantes se enamora de Ricardo Gómez en un glory hole en 'Donde Caben Dos'

El próximo 30 de julio se estrena Donde caben dos, una película que transcurre en un club swinger donde la gente hace "mucho más que bailar". Álvaro Cervantes es uno de los protagonistas y cree que Paco Caballero, el director "lo ha hecho muy bien, es muy divertida, como una fiesta", cuenta el actor.

"La historia que yo vivo con Ricardo Gómez es una historia de amor en un glory hole, nos conocemos a través de la pared", explica el intérprete, que bromea con que es una trama "perfecta" en tiempos de covid. "El club era un lugar de encuentro muy festivo", asegura.

"Hay una parte de la película que ocurre fuera del club, son personajes que se van cruzando y se va liando un poco la historia", explica el actor, que celebra que por suerte "no hacía frío" cuando tenían que rodar desnudos. "Cuando no te ves bien en la pantalla grande es duro, pero luego te vas acostumbrando con los años. Yo conozco actores que directamente no se ven e igual son más felices", reflexiona sobre el trabajo del intérprete una vez el proyecto está producido y sale adelante.

