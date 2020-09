Dani Rovira explica cómo se dio cuenta de que tenía cáncer

El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma, la enfermedad contra la que ha tenido que batallar Dani Rovira, uno de los actores más conocidos y queridos del país.

El actor descubrió en pleno confinamiento que padecía un Linfoma de Hodking y rápidamente se sometió a tratamiento, algo que dejó a su público preocupado y atento a las novedades que el actor iba comentando en sus redes sociales. "El chivato fue una especie de doble bulto en la parte de la clavícula. Mi mejor amiga es médico, pero por muchas fotos que le mandara nunca se sabe. Me dijo: 'Si en una semana no remite, pueden ser mil cosas'. Muchas de las cosas no me las decía por no asustar. Parecía que iba agrandando", contó en una entrevista con la fundación Josep Carreras, donde ha querido visibilizar el proceso de la enfermedad contando cómo le afectó y cómo encaró la noticia.

La preocupación por la posible gravedad de este bulto lo animó a ir al hospital durante confinamiento. "Ahí descubrí el mediastino, que es como una especie de hueco dual que está en el esternón por dónde pasa el sistema linfático y que tiene forma de huevo", explicó.

"Me dijeron que el tipo de cáncer que he tenido era de los que mejor pronóstico tenía, con un 80% de probabilidad de curación", aseguraba el actor el pasado mes de septiembre en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, donde explicó que no vio "la muerte ni de lejos". "No he vivido con miedo, pero sí con mucho respeto".

OPTIMISMO RODEADO DE AMIGOS

El actor, que desveló el pasado mes de agosto que había superado el cáncer con éxito, no ha dejado de mostrarse optimista durante todo el tratamiento. Además, ha recibido el apoyo y el cariño de la red, tanto de anónimos como de amigos, como Clara Lago, que escribió unas bonitas palabras, o Amaia Montero, quien le dedicó una canción.

Además, durante este tiempo, Dani Rovira también ha mostrado su admiración por Pau Donés, otro ejemplo de fuerza y valentía que a lo largo del cáncer mostró alegría y pasión por la vida a través de la música y también en su última charla con Jordi Évole.