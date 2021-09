El curioso lugar donde Adriana Cerezo tiene guardada la medalla de plata que ganó en los Juegos de Tokio

Con solo 17 añitos se llevó la medalla de plata en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora que ha comenzado el curso, se ha matriculado en Criminalística, algo que ha entusiasmado a Ana Morgade, que bromeó con que podría protagonizar una película de Netflix.

"La experiencia es una pasada, hasta que no estás allí no te das cuenta, y lo de la medalla increíble", cuenta la joven, que poco antes de colgarse el metal estuvo llorando. "Según terminé me hicieron el dopping, entonces hasta que no subí al podio no me di cuenta de que tenía la medalla de plata", recuerda la joven, que estuvo practicando muchos deportes antes de encontrar su disciplina perfecta. "Veía muchas películas de artes marciales con mi abuelo, a mis padres no les hacia mucha gracia así que me llevó mi abuelo a un gimnasio que había debajo de casa", cuenta.

Se confiesa como supersticiosa

Muchos deportistas tienen rituales o supersticiones antes de salir a competir y Cerezo, aunque es muy joven, también. "Me dio por el mindfullness, me ayuda a estar tranquila, y luego supersticiones tengo muchas. Llevo siempre la misma cinta del pelo, coloco siempre la chanclas igual... Si no lo hago no se me cae el mundo, pero cada vez es más y más", asegura la joven.

El entorno de un deportista es muy importante para lidiar con la presión. "Tengo la suerte de que mis padres y mi entrenador quieren que disfrute, de momento no he tenido ningún problema", apunta Adriana Cerezo.

¿Y dónde guarda la plata olímpica de Tokio?, ¿en algún lugar especial? "La tengo debajo de la cama con las otras medallas, y las acreditaciones, ya le buscaré un sitio mejor, más glamuroso", bromea la joven, que tiene de referente a Rafa Nadal y además le encanta consumir deporte. "Me encontré al equipo español de baloncesto en el ascensor, todos enormes y yo muy pequeñita", recuerda con una sonrisa.

Puedes ver a Adriana Cerezo en el minuto 22:

