Delaporte adelanta en primicia el nuevo single de 'Titanas': así suena 'Volcán' con Belako

Delaporte lanzaba el pasado mes de octubre 'Las Montañas', un disco que comprende todo un viaje de lucha interior contra todas las formas de opresión que impiden a una persona ser quien quiere ser, que le impiden ser libre. Siguiendo la idea central del álbum, el dúo de electrónica-pop crea ahora el proyecto feminista 'Titanas', que apuesta por la visibilización de la mujer en la industria del directo y reivindica así a un colectivo históricamente protagonizado por hombres.

Delaporte y Belako han grabado juntas 'Volcán', un tema que estará incluido en el nuevo proyecto de Delaporte, 'Titanas', un disco de colaboraciones femeninas que surge de la necesidad de componer y soltar lo que Sandra llevaba dentro. "Viendo el puzzle desde arriba, me di cuenta de que hablaba de la opresión y de una necesidad de ser libre... Me di cuenta de que todo tenía un trasfondo feminista y había que poner nombre a todo lo que me estaba pasando", cuenta Sandra antes de bromear, "también fui a terapia. Me veía pequeñita, estaba pochi"

'Volcán' se estrena el próximo 19 de marzo pero ya hemos podido escuchar un trocito de la canción en exclusiva. ¡Escúchala en el minuto 40!

El tema que sí ha visto la luz es 'Las Montañas', que grabó con Amaral, otra de las 'titanas' que forma parte de este proyecto. El resto de la lista lo completan Dora, Zahara, Rozalén, Anaju y Rigoberta Bandini, además de Belako.

¿Cómo eligió a las 7 artistas del proyecto?, ¿cómo surgió todo? "Tengo un poquito Síndrome de la impostora y pensé que me iban a decir que no. Amaral escuchó el tema y se puso a llorar y pensé 'Dios, cómo llora esta tisana de mi infancia con mis temas", cuenta Sandra.

👉 Puedes ver a Delaporte y Belako en el minuto 35:

