Jennifer Lopez (Joaquín Reyes) sobre su actuación con Shakira: "Como ella era tan bajita yo parecía un mostrenco"

La mismísima diva del Bronx Jennifer Lopez ha venido a 'yu, no te pierdas nada' de la mano de Joaquín Reyes para contarnos cómo ha vivido uno de los shows más importantes de su carrera: la actuación en el descanso de la Super Bowl junto a Shakira . ¿Ensayaron mucho?, ¿compartieron camerino?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

Joaquín Reyes trae a Jennifer Lopez, que se lució con una pedazo actuación en la Super Bowl junto a Shakira, J Balvin y Bad Bunny. ¿Se lleva bien con la colombiana? Decían las malas lenguas que las artistas no tenían muy buena sintonía... "Como ella era tan bajita yo parecía un mostrenco", nos cuenta.

"A la chiquilla también la saqué", nos cuenta la diva del Bronx. Y es que Emma, la hija de Jennifer Lopez tuvo con Marc Anthony salió al escenario a cantar con su madre. "Me ha salido feita, como su padre", dice. "Cuando miraba al padre me daba la risa", confiesa. "Todos los novios que he tenido han sido por interés".

¿Y cuánto gana Jennifer Lopez en un año?, ¿saca dinero en el cajero? "No, tengo unos duendecillos que me lo van dando", confiesa. Eso sí, parece que el cash lo sacan de unas bolsas de basura negras... ¡Como cachuli!

¡102 millones de personas vieron la Super Bowl en directo! "Yo bailando, haciendo la voltereta cósmica, y uno durmiendo... Lo mato", dice, enfadada tras enterarse que hubo un hombre que se quedó dormido en uno de los asientos más caros del estadio.

