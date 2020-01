Joaquín Reyes es Britney Spears: "Esperanza Gracia es una de las voces de mi cabeza"

Que Britney no tenga independencia es consecuencia de la "mala conducta" en 2007 de la intérprete de Toxic, que desahogó su presión emocional con actitudes violentas hacia la prensa que acapararon cientos de titulares. "Me pasé de locuras", dice. "Me hice un busto de turrón blando, una tarde entera", desvela. Eso sin hablar de cuando se rapó el pelo en una peluquería a pie de calle, ante la mirada de los paparazzis...

"Esperanza Gracia me habla dentro de mi cabeza. Me dice 'no piques entre horas'. Son consejos buenos", cuenta. "También me decían 'mátalos', 'quémalo todo'", confiesa Spears.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 16h en Europa FM.