Leon Coeur: "Nos fuimos a Londres a tocar en la calle, es como un máster de música"

MEJORES MOMENTO DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

"Nos fuimos a Londres a tocar en la calle, es como un máster de música, aprender a hostias", explican. Han sido teloneros de Love of Lesbian, Panic at the Disco!... ¡Son unos cracks!

¡Y así de delicioso suena Brick Lane en directo!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.