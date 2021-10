La reivindicación de Ana Morgade al acudir con un portatrajes a la Seminci: "Era mi actitud la errónea"

Ana Morgade ha lucido al fin un traje con el que se siente cómoda . La presentadora de yu, No te pierdas nada ha acudido a la Seminci de Valladolid con un portratrajes. No fue para quedarse con nadie, sino para lanzar una reflexión sobre la presión que siente las mujeres y lanzar un mensaje de empoderamiento. "Un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante", ha escrito en Instagram.

Ana Morgade fue una de las estrellas invitadas en el primer fin de semana de la Seminci de Valladolid. La presentadora de yu, No te pierdas nada desfiló por la alfombra verde con un portatrajes que no dejó a nadie indiferente. Ese fue su vestido para una noche de película.

No quiso quedarse con el público ni con la prensa, lo que quiso fue poner sobre la mesa un problema que sufre desde hace años cada vez que acude a una ceremonia y lanzar un mensaje de empoderamiento.b

"My alfombra verde today", escribió en Instagram al compartir una foto de su estilismo. "Sí, es un portatrajes", aclaró para después explicar el porqué de su elección.

"Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", escribió la cómica sobre la situación a la que lleva tiempo enfrentándose.

"Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)", añadió la presentadora, que en marzo dio la bienvenida a su primera hija.

La decisión de Ana Morgade llegó de noche: "Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y, ¿ saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".