La musiquita random de Lorena Castell: 50 aniversario de 'Let It Be' de The Beatles, Miguel Campello, Justin Bieber y más

Miguel Campello, a.k.a El Bicho, ha sacado un nuevo disco que se llama Con todos mis respetos. "Son 12 temas, todas versiones, como El sitio de mi recreo de Antonio Vega o A quién le importa de Fangoria. Son brutalísimas", asegura Castell, emocionada.

Se cumplen 50 años del Let it Be de The Beatles y en yu, No te pierdas nada queremos homenajearles promocionando el nuevo material que han sacado. "Han hecho un documental que se llama 'The Beatles Get Back'", cuenta Castell, que asegura que su Beatle favorito es John Lennon. El de Morgade es Ringo Starr y Paul McCartney el de Victoria Martín, solo por que "se parece a Mercedes Milá".

Seguimos con Adele, que este miércoles anunciaba la fecha de publicación de su nuevo disco, 30, en el que narrará su divorcio como si se lo estuviese explicando a su hijo. "Lleva seis años sin sacar un disco, ha tenido un niño y se ha vuelto a encontrar", dice Castell, que mantiene que está guapísima con su nueva figura. Además, escuchamos un pequeño adelanto del primer single, Easy on Me.

Justin Bieber es el siguiente de la lista de Castell, que está entusiasmada con el nuevo vídeo que ha estrenado el cantante junto a Diane Keaton para su tema Ghost. "Es más adulto y se le ve, aunque no nos olvidemos que sigue siendo muy joven", dice.

David Bisbal ha vuelto a trabajar con José Miguel Velázquez, responsable de Bulería, para su nuevo disco, así que todo apunta a que "se vienen temazos". Para cerrar, Lorena Castell nos pone uno de sus temas favoritos de Bruno Mars, Leave the Doors Open junto a Silk Sonik. Anderson.

