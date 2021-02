María Escoté desvela su color tabú y sentencia: "La belleza es actitud e inteligencia"

¿Cómo ha vivido María Escoté pasar de su trabajo diario en un taller a un plató? "Jamás había hecho televisión y al principio fue difícil, pero ahora me encanta", reconoce la diseñadora, que lleva ya cuatro temporadas sumergida en este proyecto. "Esta temporada vienen con mucho nivel".

¿Es igual la presión que se siente en plató a la que se siente en un taller real? "El reality está detrás del taller. Nosotros estamos editados, pero es mucho peor... Imaginaos ese Caprile", dice Escoté, que asegura que también se lo pasan muy bien. Y en cuanto a los concursantes... "No nos dejan acercarnos a ellos porque al final te encariñas".

"Un desfile es la pera, es lo más emocionante que hay. Es la fiesta de nuestro trabajo, trabajamos seis meses para eso y es como la apoteosis", dice la diseñadora, que en su proyecto personal se involucra 100%. "En Maestros de la Costura es más salvaje y yo soy una pieza más del puzzle, yo que soy una controlador nata no puedo, es imposible".

La diseñadora nos cuenta que los estampados y los prints son su fetiche. "Mi momento favorito es diseñar mis propios tejidos. Los creo desde el principio con mis diseñadoras gráficas, no hay nada al azar. Yo de pequeña quería ser pintora y es como coger un folio en blanco y empezar a dibujar", cuenta.

¿Tiene algún color tabú?, ¿algo que no le favorezca especialmente? "El gris me molesta, es un poco bajona". ¿Y alguna prenda que haya vuelto a ser tendencia y no entienda por qué? "Que va, me da igual, estoy abierta a todo".

María Escoté tiene claro que el estilo es actitud ante todo. "La belleza es la actitud y la inteligencia. Bianca Jagger es la mujer más estilosa del mundo". ¿Qué uniforme elegiría si le dijesen que no puede volver a cambiarse de ropa jamás? "Iría desnuda", sentencia.

Terminamos la entrevista con Ventura y su faceta de futurólogo... ¿Qué futuro le espera a la diseñadora? ¡Le echamos las cartas!

