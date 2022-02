María Escoté: "Rodamos una semana para tres horas de programa, Caprile y Raquel dicen que el reality está en lo que no se ve"

El martes pasado arrancó la quinta temporada de Maestros de la Costura y menudas novedades que se traen debajo del brazo. Solo hay seis nuevos aspirantes, ya que el resto es una especie de repesca de concursantes de otras ediciones. "Nos daba miedo la repesca, que hubiese algún resabillo y los nuevos viniesen flojos", dice la diseñadora, que asegura que la única diferencia entre ellos es que los antiguos sí saben lo que es la televisión y los nuevos no, pero su frescura también es impagable.

Ni Palomo Spain ni Lorenzo Caprile ni ella han tenido nada que ver en estos cambios de la quinta temporada. "En el casting los jueces no tenemos nada que ver porque tenemos favoritos, no tenemos ni idea de lo que van a traer, no nos dejaron opinar", cuenta la diseñadora, que ha tenido que enfrentarse a varias oleadas de críticas.

"Lo que he aprendido en estos años es que cuanta más caña nos meten mejor van las cosas", explica antes de recordar que cuando el año pasado expulsaron al que terminaría siendo el ganador tuvo que ir a llevar a su hija al colegio "con capucha porque me querían agredir".

Los rodajes son eternos y en ellos suceden multitud de cosas, tantas que es imposible incluirlas en el tiempo que dura un solo programa. "Rodamos una semana para tres horas de programa, es todo muy caótico y muy intenso. Menos mal que está editado porque es muy intenso, no hay nada que no haya pasado, lo que pasa es que no lo habéis visto. Caprile y Raquel dicen que el reality está en lo que no se ve", asegura.

Terminamos la entrevista con un test muy yuser para Escoté. ¿Cuál es el nombre más loco que tiene su agenda de teléfono?, ¿cuál fue la última vez que meó en la calle?

