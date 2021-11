María Peláe se estrena en 'Tu Cara Me Suena' como Nathy Peluso: "Lo que más me cuesta es aprenderme la canción, sueño con ellas"

María Peláe está sumergida todavía en la gira que nos vino a presentar en su anterior visita a yu, No te pierdas nada, pero ya tiene en mente su nuevo proyecto. "El año que viene si todo sale bien tendremos disco", adelanta.

La cantante debuta esta noche en la novena edición de Tu Cara Me Suena. "Hemos grabado cinco galas o así, la experiencia es una gozada", dice la malagueña, que reconoce que está agotada de tanto trabajo. "Ayer escuché a Eva Soriano decir que es una mezcla entre alegría y ansiedad constante y tiene razón", dice la artista, que se ha pasado más de siete horas solo para una caracterización. "A mi lo que más me cuesta es aprenderme la canción, me las pongo en bucle y luego sueño con ellas", asegura.

¿Se pican entre ellos o hay cachondeo? "Somos piña y nos ayudamos mucho, nos lo dijeron el primer día, que hacía mucho que no pasaba", cuenta. "A Eva y a mi nos confunden todo el tiempo, mezclan vídeos nuestros, en guion nos ponen a decir lo mismo...", recuerda.

Esta noche se estrena cantando por Nathy Peluso, pero el tema que interpreta todavía es un misterio. "De pequeña siempre he sido muy de imitar, imitaba a Juan Luis Guerra... Y en la pandemia me disfrazaba mucho, salía disfrazada para aplaudir, conciertos no", asegura. "Me bebía un vinitio disfrazada de Rocío Jurado".

De pequeña era muy muy fan de Chenoa y ahora el destino la ha puesto a trabajar con ella. "Ella no lo sabe todavía, siempre está presente en mi niñez", asegura. ¿En qué registro se siente más insegura? "Pues las canciones en inglés", dice sin pensarlo.

Su último tema se llama Que Vengan a Por Mi, que tiene una letra valiente y sincera. La compuso después de ver una manifestación homófoba en las calles de Chueca. "Se alimentan unos a otros, es una pequeña jauría, y parece que por miedo a este tipo de gente el resto nos tenemos que callar", termina.

