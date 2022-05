María Speaks English flipó con el significado real de la letra de 'Genie in a Bottle' de Christina Aguilera

Marías Speaks English flipó con el significado real de la letra de 'Genie in a Bottle' de Christina Aguilera // yu, No te pierdas nada

Si te decimos María G. Durán igual no te suena, pero María Speaks English seguro que sí. Acumula cientos de miles de seguidores tanto en TikTok como en Instagram, donde se ha hecho híper conocida gracias a sus tutoriales y trucos fáciles para aprender inglés.

Pero no se queda solo ahí. María también tiene cursos personalizados por niveles e incluso un libro que se llama 101 truquitos para Speak English. "Empecé muy pequeña con el inglés, con ocho años ya traducía letras del inglés, pero hace dos me puse con TikTok a tope. Estoy súper contenta porque intento dar una visión divertida y dinámica del inglés. Hago dinámico el contenido a través de vídeos y canciones", asegura la joven.

Cantando canciones al mismo tiempo que las escuchas asegura que se aprende mucha pronunciación y vocabulario. "De pequeña era muy fan de Crepúsculo y subía a Youtube entrevistas traducidas", recuerda de sus inicios en Internet. Empezó con solo 11 años.

Pero una de las cosas con las que más alucinó fue cuando descubrió el significado real de la canción de Christina Aguilera 'Genie in a Bottle', que "escuchaba muchísimo de pequeña".

Cuando llegó a la frase "You gotta rub me the right way" (puedes frotarme bien) se dio cuenta de lo que realmente quería decir Xtina... Quería que la frotasen "como al genio de la lámpara". Vamos, que la letra no habla del genio de Aladdín, sino de la masturbación femenina.

Vuelve a María en el minuto 1:06:

