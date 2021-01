Marta Ortega, nº 2 de pádel del mundo, nos habla de sus inicios, su carrera de medicina... ¡Y nos regala unas palas!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Marta Ortega / yu, No te pierdas nada

La deportista Marta Ortega ya ha retomado su rutina después de unas Navidades descansando. "No me gusta parar mucho. Paré el 13 de diciembre y hasta el día 4 sin coger una raqueta, aunque hago otros deportes", nos contaba después de hablarnos de su "cole duro". ¡Está estudiando sexto de medicina!

¿Tiene claro qué especialidad quiere hacer? "Lo que más me gusta es trauma, porque le veo la salida deportiva, pero lo que tengo seguro es que me veréis en un quirófano", asegura la joven.

Marta Ortega nos cuenta que lleva jugando al pádel desde que tiene 6 años. "Es algo familiar, cuando yo empecé el pádel por televisión no se veía. Tengo suerte de que mis padres siempre han sido muy deportistas", explica. "Me pillaba muy bien, al lado de casa, al lado del cole... El primer día con 6 años me pesaba todo y estaba incómoda", reconoce.

¿Hay algún deporte que se le de mal? "Mira, el fútbol me encanta verlo pero se me da bastante mal", dice, explicando que también le gustaría tener más práctica con el golf.

Su pareja de juego es Marta Barrero, así que tenemos que preguntarle... ¿Cómo es trabajar en equipo en un deporte que se juega en pareja? "Nos lo tomamos como un trabajo y lo que buscamos es rendimiento y que las cosas salgan bien. Es muy importante tener al lado a alguien que tenga tus mismos objetivos y tenga tu misma manera de ver el deporte. Ella es muy parecida a mi, o yo muy parecida a ella", cuenta.

Y bueno... Marta nos ha dejado sockeados con el regalo que nos ha hecho.... ¡Nos ha traído unas raquetas de pádel! ¡Pero qué maravilla!

Terminamos la charla hablando de la faceta más solidaria de Marta Ortega, su familia y su equipo, que llevan varios años recogiendo juguetes para repartir entre los niños hospitalizados. Estas Navidades no han podido llevar a cabo esta campaña para cumplir con las restricciones, pero espera poder volver a llevar sonrisas a los hospitales muy pronto.

👉 Puedes ver a Marta Ortega en el minuto 40:

