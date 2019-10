Gonzo, Andrea Compton, Lorena Castell y JJ Vaquero, lo mejor de 'yu, no te pierdas nada' (17/10/2019)

Pablo Ibarburu asume el rol de pinche para nuestra chef Ana Morgade , que tiene la receta infalible para que los jueves se conviertan en los nuevos viernes. ¿O no? ¡Hoy se viene al programa Gonzo , el gallego que presentará la nueva temporada de 'Salvados'! También están Lorena Castell , JJ Vaquero y Andrea Compton . #yuWinterIsComing

Gonzo en 'yu, no te pierdas nada' / yu, no te pierdas nada

Ana Morgade hace su monólogo sentada en el Trono de Hierro de 'Juego de Tronos' y parece más mala que la mismísima Cersei Lannister. ¡Empieza fuerte la cosa!

¿Está nervioso Fer González Gonzo? No queda nada para el estreno de la nueva temporada de 'Salvados', donde se estrena como presentador. "La peña que ve Salvados es parroquia, más que audiencia, defraudar a Jordi Évole no me importa, a ellos sí", nos cuenta.

Aunque siempre nos viene a hablar de cosas interesantes, hoy tiene otro tema que abordar: la importancia de echarse la siesta todos los días. Por eso mismo Andrea Compton nos recomienda las series perfectas para quedarse frito en el sofá y dormir a pierna suelta. ¡Ya tenemos sueño!

Hemos mandado a Sergio Bezos a la calle para intentar saber cuál de las tres candidatas ha tenido sexo la noche anterior. ¡Y Fox se ha ubicado bien cerquita para ver si consigue pillar cacho! Min 1:03

Lorena Castell nos habla del cuarto disco en solitario de Dani Martín, del que el cantante ha dado un par de pistas en Instagram. ¡Hasta ha hecho una playlist en Spotify con recomendaciones para sus fans! ¿Habrá cuajado al final la colaboración con Aitana?

JJ Vaquero ha tenido su huequito también este jueves para contar sus chistecitos y... ¡Poca broma! Vaquero, mitad vasco mitad jabalí, no ha dormido nada de los nervios por sentarse cerquita de Morgade. ¡Qué difícil es coger el sueño cuando se está enamorgado!

